Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Преподавание программы идет на казахском, русском и английском языках.

Желающие должны до 5 марта текущего года обратиться на сайт: https://www.app.htp.edu.az

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )