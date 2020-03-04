Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
Преподавание программы идет на казахском, русском и английском языках.
Желающие должны до 5 марта текущего года обратиться на сайт: https://www.app.htp.edu.az
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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