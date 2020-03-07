В Азербайджане начата выплата пенсий за март
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начата выплата пенсий за март.
Как сообщил в субботу Trend пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, все пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены до праздника Новруз - раньше предусмотренного графика.
Выплата пенсий уже началась, и данные средства уже перечислены на счета пенсионеров Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской АР.
В течение последующих рабочих дней выплаты продолжатся и по другим регионам. Процесс полностью завершится до 19 марта.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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