Мансум Сафаров вышел в финал AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастических кольцах

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров с результатом 12.300 балла вышел в финал первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастических кольцах, сообщает Trend.

В финал также вышли Керем Шенер (Турция), Владимир Костюк (Украина), Джорди Хагенаар (Нидерланды), Мерт Чакмак (Турция), Радомир Стельмах (Украина), Чуанг Чиа-Лунг и Хуанг Йен-Чанг (Китайский Тайбэй).

Другие азербайджанские гимнасты Рамин Дамиров (12.150 балла, 12 место), Анар Гасанов (12.100 балла, 13 место), Расул Ахмедзаде (11.250 балла, 17 место) в финал в упражнении на кольцах не прошли.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)