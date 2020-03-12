Азербайджанский университет нефти и промышленности продлил учебный год
БАКУ/Trend/ - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) продлил учебный год до июня, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт университета.
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