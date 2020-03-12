В Гяндже выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Гяндже выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ).

Как говорится в сообщении, в рамках продолжающегося мониторинга сотрудники АПБ проверили птицеводческий цех, принадлежащий физическому лицу Мирзоевой Сабине Ибиш гызы в поселке Гюлюстан в Гяндже.

В ходе осмотра выяснилось, что цех работал незаконно, в нем не соблюдались нормативно-технические требования и санитарно-ветеринарные правила.

Также было установлено, что поступающая в цех живая птица не проходила ветеринарный контроль, органолептическая оценка птичьего мяса не также проводилась, переработка и хранение птичьего мяса не соответствовала требованиям пищевой безопасности.

На основании выявленных фактов в рамках требований законодательства работа предприятия была ограничена.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)