В Баку будут продезинфицированы надземные и подземные переходы (ВИДЕО)

Общество 12 марта 2020 15:53 (UTC+04:00)
В Баку будут продезинфицированы надземные и подземные переходы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к дезинфекционным работам в Баку, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

Он отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в столице дезинфицируются все надземные и подземные пешеходные переходы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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