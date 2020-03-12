В Баку будут продезинфицированы надземные и подземные переходы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к дезинфекционным работам в Баку, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

Он отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в столице дезинфицируются все надземные и подземные пешеходные переходы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)