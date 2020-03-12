В Баку будут продезинфицированы надземные и подземные переходы (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к дезинфекционным работам в Баку, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.
Он отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в столице дезинфицируются все надземные и подземные пешеходные переходы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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