Последние данные ВОЗ по ситуации с коронавирусом в мире
БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска по коронавирусу на 13 марта, сообщает в пятницу Trend.
Согласно информации, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.
Так, число заразившихся коронавирусом в мире по 127 странам составило в целом 134 768 человек, в том числе последние данные по числу заразившихся - 102 человека. Скончались от коронавируса 4 983 человека, включая восемь новых фактов летальных исходов. До сегодняшнего дня выздоровели 70 387 человек, 1300 из которых – новые случаи выздоровления.
ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, а также на региональном и глобальном уровнях как очень высокий.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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