При необходимости студенты возвращаются в Азербайджан из-за рубежа - Фонд молодежи

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса (COVİD - 19) Фонд молодежи Азербайджана предпринимает экстренные меры по усилению контроля за здоровьем и безопасностью студентов, обучающихся в рамках Программы обучения за рубежом в странах, где широко распространен вирус, и, в случаях необходимости, их возвращению в страну, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

Наряду с этим, для предотвращения возможной угрозы и оперативного осуществления необходимых мер, поддерживается тесная связь с участниками Программы, продолжающими учебу за рубежом и университетами, в которых они учатся.

При необходимости и или по желанию студентов, обеспечивается их возвращение в страну.

В рамках Программы государство поддерживает обучение молодежи в ведущих университетах США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Норвегии и России.

Конкурс по финансированию зарубежного образования был проведен Фондом в 2019 году. В рамках конкурса принимали участие представители молодежи, получившие право на обучение по магистерской ступени в ведущих вузах США и Европы по 74 специальностям.

Фонд молодежи применяет определенные ограничения в программах по практике в международных организациях и участию молодежи в международных мероприятиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)