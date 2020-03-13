Принят План законодательных работ парламента Азербайджана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Принят План законодательных работ Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, в целом в План включены 15 вопросов.
Это различные законопроекты, в том числе о Внутренних войсках, статусе военнослужащих, пищевой безопасности, туризме, кинематографии, репродуктивном здоровье, ломбардах.
Помимо этого, планируется рассмотреть законопроекты, которые представлены и будут представлены в качестве законодательной инициативы Президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.
План законодательных работ весенней сессии 2020 года Милли Меджлиса был утвержден после голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)