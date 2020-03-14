Какие меры должны предпринимать объекты общепита в Азербайджане в связи с угрозой коронавируса?

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности назвало меры, которые объекты общепита должны осуществлять в рамках предотвращения угрозы коронавирусной инфекции, сообщает в субботу Trend.

В соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, в этих объектах санузлы, раздевалки и др. должны быть обеспечены постоянной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами.