Какие меры должны предпринимать объекты общепита в Азербайджане в связи с угрозой коронавируса?
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности назвало меры, которые объекты общепита должны осуществлять в рамках предотвращения угрозы коронавирусной инфекции, сообщает в субботу Trend.
В соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, в этих объектах санузлы, раздевалки и др. должны быть обеспечены постоянной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами.
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