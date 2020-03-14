Утверждена Госпрограмма по развитию архивного дела в Нахчыванской АР на 2020-2025 гг. (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 14 марта подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы по развитию архивного дела в Нахчыванской АР на 2020-2025 гг., сообщает в субботу Trend.

Согласно распоряжению, Кабмину Нахчыванской АР поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Государственному архивному управлению Нахчыванской АР поручено скоординировать осуществление мер, предусмотренных Госпрограммой, и один раз в год информировать Верховный Меджлис Нахчыванской АР об исполнении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)