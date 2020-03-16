Обнародовано расписание телеуроков в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание на 17 марта телеуроков, транслируемых при поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət (Культура). Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве.

Так, для учащихся азербайджанского сектора телеуроки начнутся с 10:00:

- I класс - азербайджанский язык, математика, музыка;

- II класс - азербайджанский язык, математика, английский язык;

- III класс - азербайджанский язык, математика, английский язык;

- IV класс - азербайджанский язык, математика, познание мира;

- VI класс – математика, история Азербайджана, физика, биология.

- X класс - химия, английский язык, география, биология.

Для учащихся русского сектора телеуроки начнутся с 14:00:

- II класс – русский язык, математика, познание мира;

- VI класс – русский язык, физика, биология;

- VII класс – математика, биология, география;

- IX класс - русский язык, математика, химия.

(Текст: Турал Гараджаев)