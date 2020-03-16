Обнародовано расписание телеуроков в Азербайджане на завтра
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание на 17 марта телеуроков, транслируемых при поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət (Культура). Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве.
Так, для учащихся азербайджанского сектора телеуроки начнутся с 10:00:
- I класс - азербайджанский язык, математика, музыка;
- II класс - азербайджанский язык, математика, английский язык;
- III класс - азербайджанский язык, математика, английский язык;
- IV класс - азербайджанский язык, математика, познание мира;
- VI класс – математика, история Азербайджана, физика, биология.
- X класс - химия, английский язык, география, биология.
Для учащихся русского сектора телеуроки начнутся с 14:00:
- II класс – русский язык, математика, познание мира;
- VI класс – русский язык, физика, биология;
- VII класс – математика, биология, география;
- IX класс - русский язык, математика, химия.
(Текст: Турал Гараджаев)