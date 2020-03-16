Авиабилеты по отмененным рейсам можно вернуть также после вылета - BUTA Airwaуs
БАКУ/Trend - Авиабилеты по отмененным рейсам можно вернуть также после вылета, сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу авиакомпании BUTA Airwaуs.
В сообщении сказано - авиакомпания гарантирует, что полная стоимость авиабилетов будет возвращена. Пассажиров просят не поддаваться панике и ожидать ответа службы поддержки. Все запросы будут исполнены в порядке очередности их поступления.
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