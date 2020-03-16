"Служба ASAN" переходит в онлайн-режим работы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководствуясь решениями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с текущей ситуацией, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям внесло существенные изменения в режиме работы, передает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, для пресечения угрозы здоровью сотрудников Агентства и его подведомственных структур («Центр инноваций», «Центр развитие электронного правительства», ABAD), а также руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, была задействована система «управление делами на дому» (work from home). Таким образом, под контролем «Кризисной группы», созданной при Госагентстве, была разработана «Инструкция по рабочему режиму в бытовых условиях», с которой далее были ознакомлены сотрудники Госагентства.

Выполняя Инструкцию, сотрудники могут работать в прежнем порядке. Эта модель, применяемая с целью обеспечения безопасности сотрудников в условиях распространения пандемии коронавируса такими крупными компаниями как Google, Microsoft, Twitter, Apple, Amazon, обеспечивает эффективность деятельности даже в кризисных ситуациях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)