Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана прокомментировала отмену в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает во вторник Trend.

В Федерации сообщили, что 12 и 13 марта на Национальной арене гимнастики состоялись квалификационные соревнования Кубка мира. В связи с известными причинами, из-за распространения коронавирусного заболевания в мире, финалы соревнований были отменены.

Федерация выражает благодарность всем членам местного Оргкомитета и сотрудничающих с ним волонтеров, которые день и ночь прилагали усилия, чтобы устранить все трудности, возникшие до прибытия делегаций в Баку и после отмены финалов. Несмотря на сложную ситуацию в мире гимнастическая семья Азербайджана объединилась, было сделано все возможное, чтобы в здоровой атмосфере принять мировых звезд гимнастики. Все делегации уже отправлены из Баку и находятся в своих странах, отметили в Федерации.