Агентство ОМС Азербайджана ограничивает прием граждан

БАКУ/Trend/ - Государственное Агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана временно ограничивает прием граждан с 17 марта.

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве, учитывая, что ВОЗ объявила глобальную пандемию коронавируса и рекомендовала временно закрыть места массового скопления людей, Кабинет министров Азербайджана принял решение об осуществлении ряда неотложных мер для недопущения распространения вируса на территории страны. В связи с этим от структур частного и государственного секторов, в том числе от граждан, требуется соблюдение особых правил.

В рамках выполнения неотложных и обязательных к исполнению решений Кабмина Агентство ОМС ограничивает прием граждан с 17 марта.

За указанный период обращения будут приниматься через call-center по номеру 1542, а также по телефону (012) 310 07 70. Горячая линия по номеру 1542-0 в связи с коронавирусом действует круглосуточно, а другие линии - в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Письменные обращения можно отправлять на электронную почту Агентства info@its.gov.az, а также посредством раздела "электронное обращение" на сайте ведомства.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров в связи с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом ряд структур, в том числе Государственное Агентство обязательного медицинского страхования, будет работать в праздничные дни в обычном режиме. Учитывая, что ВОЗ объявила глобальную пандемию коронавируса и стремительные темпы распространения заболевания, призываем граждан соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров", - сказали в Госагентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова )