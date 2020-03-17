Отменен Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике в Баку

БАКУ/Trend/ - Европейский гимнастический союз (UEG) принял решение об отмене четырех чемпионатов Европы по различным гимнастическим дисциплинам, сообщает Trend со ссылкой на сайт UEG.

Среди отмененных соревнований - Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике, который должен был пройти в Баку 27-31 мая 2020 года.

Также отменены Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике среди женщин, который должен был пройти в Париже 30 апреля - 3 мая, Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу в Гётеборге (7-10 мая) и Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве, который должен был состояться 21-24 мая 2020 года.

"Мы хотим перенести соревнования на второе полугодие и будем работать вместе с местными организационными комитетами, чтобы определить новые даты. Более подробная информация об этом будет опубликована в конце апреля", - говорится в сообщении UEG.

Поскольку многие из этих соревнований являются отборочными на Олимпийские игры, была проинформирована Международная федерация гимнастики (FIG).

"Нашим приоритетом всегда являлась безопасность и благополучие спортсменов, их окружения, болельщиков и наших партнеров. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом", - отмечено в сообщении президента Европейского гимнастического союза (UEG) Фарида Гаибова.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )