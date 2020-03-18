Натик Яхьяев: «Мы разработали уникальную модель решения для подключения школ к оптоволоконным сетям»

Интервью с директором компании AzEduNet Натиком Яхьяевым.

- Расскажите немного о компании AzEduNet

- Компания AzEduNet начала свою деятельность с 2008 года – это Интернет Сервис провайдер, а также провайдер ИКТ услуг. Наше коммуникационное оборудование установлено практически на всех АТС-ах Азербайджана. Т.е. зона практически покрывает всю территорию страны.

Компания AzEduNet, как провайдер ИКТ услуг или системный интегратор, в состоянии предоставить практически любые услуги, включая проектирование больших центров обработки данных.

Причем AzEduNet предлагает комплексный подход. Мы проектируем, устанавливаем и осуществляем техническую поддержку.

- Как расшифровывается название компании AzEduNet?

- AzEduNet – это сокращение от английского полного названия компании Azerbaijan Educational Network. Точнее Азербайджанская Образовательная Сеть.

- Название компании указывает на ее образовательный фокус, прокомментируйте пожалуйста.

- Да, вы правы. Деятельность компании в основном направлена на образовательный сектор Азербайджана. Мы работаем с государственными и частными учебными заведениями. Этот рынок особенный. Для того, чтобы в нем успешно работать, недостаточно быть технически продвинутой компанией, необходимо еще хорошо понимать нужды образования и учитывать современные тенденции именно в образовательном секторе.

Без ИКТ современное образование не может развиваться, фактически образовательная сеть является основной опорной инфраструктурой, на платформе которой последние 12 лет Министерство Образования успешно внедряет цифровые технологии.

- А что из себя в техническом плане представляет образовательная сеть? Это учебные заведения, подключенные к интернету?

- Это абсолютно не так. Спасибо за этот вопрос. Я очень часто слышу это ошибочное утверждение. Дело в том, что образовательная сеть, говоря техническим языком это Corporate Private Network, внутри которой мы предоставляем множество сервисов, один из которых является обеспечение доступа учебных заведений доступом в интернет (скажем это 5% от общего объема сервисов). Честно говоря, не обладая достаточными техническими знаниями, сложно сразу осознать разницу, но я постараюсь объяснить на примерах.

Представим, что мы подключили школы только к интернету, отключив их от образовательной сети. Перестанет работать телефония, фильтрация интернет контента, резко замедлится доступ на внутренние открытые ресурсы образования, будет потерян доступ на закрытые внутренние ресурсы, перестанет работать финансовая система Министерства Образования, не будет обеспечена сетевая безопасность, учебные заведения потеряют мгновенную техническую поддержку сети 24х7 – можно долго перечислять последствия.

И наоборот, представьте, что пропал интернет в образовательной сети. Что произойдет? Ничего существенного. Все жизненно важные системы и ресурсы в сети продолжат работать в штатном режиме. И телефония, включая горячую линию 146, и видеоконференции и финансовая система,

системы, которые отвечают за все возможные регистрации (например, прием документов в первый класс) и т.д.

Образовательная сеть – это огромный сложный организм, который необходимо поддерживать, развивать, обновлять. Сеть для образования важна не менее, чем для крупного банка, например, работа которого будет просто парализована при отсутствии доступа в собственный интранет.

Для поддержки большого количества сервисов требуется команда высокооплачиваемых специалистов. Как вы видите, образовательная сеть, это сложная профессионально построенная система, «заточенная» под нужды образования.

- Вы упомянули несколько типов подключений FTTB, xDSL, LTE. По какому принципу выбирается тип подключения учебного заведения?

Все зависит от требований, которые предъявляет управление информатизации при Министерстве Образования. Они выстраивают свои требования в зависимости от потребностей того или иного учебного заведения. Например, в крупные школы с большим количеством компьютерных классов требуется оптоволокно, небольшим школам достаточно ADSL, там, где нет технической возможности предоставить нормального качества связь по ADSL, мы используем LTE решение. На самом деле, существует таблица, в которой учебные заведения разбиты на группы по количеству учащихся и другим параметрам, в соответствии с этими критериями мы выбираем технологию последней мили и выставляем пропускную способность канала связи. Обычно минимальная пропускная способность составляет 10мбсек, средняя 100мбсек, есть каналы 1гбсек и 10гбсек – такими скоростями в основном связанны ЦОД Минобразования и локальная сеть самого Министерства.

- Вы говорите LTE. Что это значит? У вас есть оборудование для предоставления связи в этом формате?

- Нет, у нас нет своих LTE базовых станций, но есть замечательный партнер в лице компании Bakcell. Bakcell единственная компания, которая пошла нам на встречу и что самое главное, была в состоянии реализовать технически «interconnection», который объединил образовательную сеть и сеть Bakcell. Это уникальный линк.

Он позволяет нам использовать опорную сеть Bakcell и ее базовые станции для подключения образовательных учреждений напрямую к образовательной сети.

То есть фактически Bakcell предоставил нам возможность использовать свои базовые станции как наши собственные. Мы сами управляем нашим трафиком, раздаем IP адреса, фильтруем интернет и т.д.

Мы используем доработанные нами LTE модемы с внешними 24dbi параболическими антеннами, которые предоставляют очень надёжный канал связи, намного превышающий возможности ADSL технологии. В тех зонах где Bakcell предоставляет LTE покрытие, скорость колеблется от 40-50мбсек.

Так же хочу отметить, что в середине 2019 года, был подписан трех сторонний контракт между Министерством Образования, AzEduNet и Bakcell. В рамках этого контракта со стороны Bakcell, совершенно бесплатно, было выдано 700 SIM карт для учебных заведений, а AzEduNet в свою очередь подключил 700 учебных заведений к образовательной сети на бесплатной основе что существенно позволило съэкономить на государственных средствах необходимых для подключения новых школ к образовательной сети. обеспечил эти SIM карты фильтрованным Интернет трафиком, подключив 700 учебных заведений к образовательной сети.

- Как вы считаете, какой тип подключения самый оптимальный для образовательной сети на сегодняшний день?

Только оптоволокно! Дело в том, что несмотря на то, что технология ADSL обладает достаточно большим потенциалом пропускной способности (до 24мбсек), нет возможности полностью использовать этот потенциал в Азербайджане, так как медные телефонные кабеля находиться в плохом состоянии. Если в Баку, Сумгаите и Апшероне мы может уверенно предоставить от 8-10мбсек и выше, то в районах эти значения заметно ниже. Оптоволокно решает все проблемы и обладает большим потенциалом на будущее. По одной жиле можно без использования специальных технологий передавать до 10Гбсек, если использовать технологии мультиплексирования до 100Гбсек – это очень много

- Скажите, какова статистика по подключению образовательных учреждений на сегодняшний день? Если не сложно назовите цифры с разбивкой по типу последней мили?

- Это не сложный вопрос. На сегодняшний день, посредством оптоволоконного кабеля, подключено 301 школа. 1881 школ были подключены через ADSL каналы, 1710 школ были подключены через LTE.

- Если это так, то почему до сих пор так мало учебных заведений подключено оптикой? Это связанно с дороговизной? Или есть технические проблемы? Почему вы не предложили до сих пор министерству образования перевести все учебные заведения на оптику?

- Если честно мы уже давно сделали это предложение, но требуемый размер инвестиций очень большой. На сегодняшний день мы ищем пути привлечения частных инвестиций для этого проекта. Это очень сложная тема, но мы нашли выход из положения.

Компания AzEduNet предложила уникальную бизнес модель при котором налаживается сотрудничество между частным и государственным сектором. Работает она следующем образом.

В 2015-ом году между Министерством Образовании Образования и Министерством Связи и Высоких Технологий был подписан протокол о сотрудничестве и исходя из данного протокола между Министерством Образования и «AzEduNet» был подписан контракт по поводу обеспечения образовательных учреждений Интернетом и Интранетом через оптические коммуникационные каналы. В рамках этого документа компания «AzEduNet», в качестве коммерческого партнера и потенциального инвестора привлекла «ENGINET» ООО.

«ENGİNET» привлекает частные финансовые ресурсы для подключения учебных заведений к Образовательной сети через оптические каналы на бесплатной основе. и размещает собственное коммуникационное оборудование в учебных заведениях. После этого учебные заведения подключается к Образовательной сети через оптические каналы на бесплатной основе. А После этого компания «ENGİNET» размещает собственное коммуникационное оборудование в учебных заведениях с помощью этого коммуникационного оборудования, которого предоставляет услуги IP телевидения, Интернета и IP телефонии для жилых и коммерческих объектов вокруг того учебного заведения. Таким способом до сегодняшнего дня 48 учебных заведений подключились к на бесплатной основе к образовательной сети через оптические каналы. В результате этой бизнес-модели шесть школ в Баку, Гяндже и Мингячевире были полностью освобождены от ежемесячной абонентской оплаты услуг технической поддержки.

- Как я понимаю, поддерживать и развивать такую огромную сеть как эта требует огромного количества ресурсов?

- Вы совершенны правы, у нас, к сожалению, нет «огромного количества ресурсов», и мы вынуждены были пойти по пути автоматизации и внедрения лучших мировых практик и стандартов, которые помогают нам управлять компанией и держат планку предоставления качества сервиса на высоком уровне и при этом все это работает при использовании умеренного количества высококлассных специалистов.

- Давайте по порядку. Какие стандарты у вас есть?

- Базовый стандарт - это ISO 9001, этим никого не удивишь в наше время, но в нашем случае, стандартизация была проведена с привлечение British Standard Institute (BSI). Сертификация получилась намного дороже, но самое ценное для нас – это то, что сертификация происходила не ради сертификата, а ради хорошо налаженного процесса. BSI всегда делает свою работу на 100% и не прощает недочетов. Вторая причина такого основательного подхода при сертификации — это то, что мы давно нацелились на сертификат ISO 20000, а в его основе лежит ISO 9001. Соответственно, получив сертификат по ISO 9001 под жестким контролем BSI, мы заметно облегчили себе сертификация по ISO 20000.

Сертификация ISO 20000 была также проведена BSI аудитором. С гордостью могу сказать, что мы первая компания в Азербайджане, которая получила сертификат ISO 20000. Причем мы это сделали своими силами без привлечения консультантов.

На подготовку у нас ушло чуть больше чем один год, и мы потратили около $80,000 на этот процесс.

Нам пришлось провести ряд тренингов практически всему штату сотрудников для того чтобы говорить на одном языке терминов и быть уверенными, что все понимают куда мы стремимся и для чего необходимо столько усилий. Такой подход окупил себя. Мы получили сертификат ISO 20000 с первого раза и после года подготовки, без использования дорогостоящих консультантов.

- Со Стандартом ISO 9001 все очень хорошо знакомы, но ISO 20000 это относительно новый стандарт, который не просто внедрить и не все знают, что это такое. Расскажите в вкратце, для чего ISO 20000 нужен?

- Внедрив ISO 20000, мы как компания демонстрируем надежность, качество, наличие комплексного подхода и стремление к постоянному улучшению процессов управления IT-услугами и получаем серьезное конкурентное преимущество. Основные цели ISO 20000 - это Минимизация рисков в управлении IT-процессами, обеспечение условий для успешного выполнения требований договоров, и удовлетворения потребностей потребителей услуг, и демонстрация качества сервисов, и эффективности менеджмента.

Благодаря тому, что мы в нашей работе придерживаемся международных стандартов и практик ITIL мы не так давно успешно прошли, аудит компании «Deutsche Telekom» который, был необходим чтобы понять на каком уровне развития находится компания и в каких направления нам продолжать развиваться. Было очень приятно слышать от такой уважаемой и бескомпромиссной структуры, что все у нас сделано правильно. Особенно специалистам из «Deutsche Telekom» понравилась наша система OSS\BSS, и организация работы сервис деска.