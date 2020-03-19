Минобразования Азербайджана готовит видеоуроки по информатике (версия 2)
Первая версия в 12:43
БАКУ/Trend/ - В связи с приостановлением учебного процесса в общеобразовательных школах Азербайджана готовятся видеоуроки по информатике для преподавания в режиме онлайн, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
Видеоуроки подготовлены для III-VIII классов азербайджанского и русского секторов.
Учащиеся могут смотреть видеоуроки на канале Youtube и на странице минобразования Азербайджана в Facebook.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой обучающиеся в России азербайджанские студенты доставлены на родину (ВИДЕО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик по случаю праздника Новруз
Муса Гасымлы: Повышение заработной платы медицинских работников отражает внимание государства к системе здравоохранения
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели совершили какую-либо провокацию
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, рискуя своим здоровьем
Президент Ильхам Алиев: Из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с коронавирусом была более действенной
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены
Президент Ильхам Алиев: На Мюнхенской конференции был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны
Президент Ильхам Алиев: Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны
Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников
Безумие неудачников: радикалы пытаются воспользоваться коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)