Оперативный Штаб при Кабинете министров Азербайджана провел очередное заседание

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Али Асадова 19 марта проведено очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе, в ходе заседания были обсуждены меры по недопущению распространения коронавируса, контроль над введенными ограничениями, эвакуация граждан Азербайджана из-за границы, состояние находящихся на карантине людей, лечение пациентов и другие вопросы, а также вынесены новые решения.