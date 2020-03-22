Bakcell перечислил 1,5 миллиона манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Общество 22 марта 2020 17:46 (UTC+04:00)
Bakcell перечислил 1,5 миллиона манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением коронавируса по всему миру, компания Bakcell присоединилась к широкомасштабным мероприятиям, осуществляемым по всей стране. С целью внести свой вклад в обеспечение безопасности своих клиентов, сотрудников, а также всех жителей Азербайджана, компания разработала план действий и всесторонних коммуникаций для всех слоев и различных возрастных групп населения страны.

1,5 миллиона манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Будучи одной из крупнейших компаний в стране с одной из самых масштабных стратегий корпоративной социальной ответственности, Bakcell ответила на призыв президента Азербайджана и перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эта сумма, была перечислена из общего бюджета в 5 млн. манатов, выделенной NEQSOL Holding, в состав которого входит и Bakcell.

Куплено самое современное медицинское оборудование и экспресс-тесты

Чтобы поддержать усилия правительства, направленные на предоставление населению высококачественных медицинских услуг для борьбы с COVID-19, Bakcell выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан новейших медицинских средств и оборудования. Благодаря этому, стало возможным приобретение специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это оборудование и тесты будут доставлены в специальные центры в соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Специальная акция для «невидимых героев» и людей на карантине

Bakcell не забыла о людях, которые в настоящее время находятся на карантине, а также о «невидимых героях» - врачах, которые заботятся о гражданах, находящихся на карантине. Сотрудники Bakcell готовят для них специальный сюрприз и отправят рукописные открытки с теплыми словами признательности за их тяжелую работу. Также открытки с сообщениями поддержки будут отправлены людям на карантине.

Кроме того, Bakcell предоставит медицинским работникам карантинных центров карты оплаты в размере 100 манатов а также карты оплаты на сумму 50 манатов всем людям, которые в настоящее время находятся на карантине, чтобы они могли оставаться на связи со своими родными и близкими.

Благотворительный онлайн-марафон

Наряду с вышеперечисленным, Bakcell также планирует различные проекты по корпоративной социальной ответственности, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, компания организует онлайн-марафон по сбору средств с помощью мобильного приложения Run2Help, созданного при поддержке своего центра AppLab. Таким образом, с целью продвижения активного и здорового образа жизни, в те дни, когда большинство людей остаются дома, Bakcell предоставит возможность превращать свои шаги в деньги, которые можно будет пожертвовать на благотворительные цель. Собранная сумма вместе с дополнительным взносом от Bakcell будет пожертвована «Детским деревням SOS» и другим долгосрочным партнерам Bakcell по КСО.

Компания также работает над другими инициативами корпоративной социальной ответственности для оказания поддержки наиболее чувствительным группам населения.

Безопасность сотрудников и клиентов – «оставайся дома»

Безопасность и здоровье своих сотрудников и клиентов - основной приоритет для Bakcell. С сегодняшнего дня абоненты Bakcell будут видеть призыв «оставайся дома» на экранах своих телефонов.

Также, несмотря на то что офисы обслуживания клиентов должным образом дезинфицируются и снабжаются всеми необходимыми средствами личной дезинфекции компания советует своим клиентам использовать приложение «Мой Bakcell» и контактный центр 555 вместо посещения Центров обслуживания клиентов без срочной необходимости.

Более того, так же, как и звонки на номер 103 (скорая медицинская помощь), все звонки на номер 1542 (горячая линия TƏBİB) стали бесплатными для всех абонентов Bakcell.

В рамках вышеописанных мер безопасности, работникам Bakcell была предоставлена возможность работать из дома, а для обеспечения безопасности тех работников, кто по своему выбору работает в офисе, все офисы компании были должным образом продезинфицированы.

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