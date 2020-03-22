В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов зараженния коронавирусом - Оперативный штаб (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов зараженния коронавирусом.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.

В настоящее время 54 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.