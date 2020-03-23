В Баку дезинфицируются подземные гаражи (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Для предотвращения угрозы распространения коронавируса COVİD-19 продолжается осуществление превентивных мер в сфере городского транспорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как отмечается, дезинфекция проводится и в объектах транспортной инфраструктуры, используемой гражданами.
В рамках этих мер специальными растворами была проведена дезинфекция и в подземных гаражах на площади Азадлыг и между улицами Мирзааги Алиева и Физули.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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