В Баку дезинфицируются подземные гаражи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения угрозы распространения коронавируса COVİD-19 продолжается осуществление превентивных мер в сфере городского транспорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как отмечается, дезинфекция проводится и в объектах транспортной инфраструктуры, используемой гражданами.

В рамках этих мер специальными растворами была проведена дезинфекция и в подземных гаражах на площади Азадлыг и между улицами Мирзааги Алиева и Физули.

(Текст: Кямаля Сеидова)