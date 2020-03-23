В бакинском поселке Сахиль продезинфицированы улицы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) продолжаются меры по дезинфекции, сообщает в понедельник Trend.
Так, работы по дезинфекции были проведены и в пос. Сахиль Гарадагского района. Были продезинфицированы улицы, дворы жилых домов, блоки, кабины лифтов, территории вокруг маркетов и другие территории в поселке.
(Автор: Афаг Рза. Текст: Кямаля Сеидова)
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