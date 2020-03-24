В Азербайджане установлено еще 15 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб

Общество 24 марта 2020 17:32 (UTC+04:00)
В Азербайджане установлено еще 15 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 15 фактов заражения коронавирусом.

Об этом во вторник сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 76 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально, самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и установления случаев заражения, в карантинных зонах, созданных в различных больницах, осуществляются соответствующие мероприятия по обследованию 2 126 человек.

Случаи заражения коронавирусом выявляются среди лиц, приехавших в Азербайджан из-за рубежа, и по фактам заражения другу друга людей в стране.

Поэтому, чтобы не допустить распространение инфекции, каждый должен соблюдать требования и рекомендации ВОЗ, Оперативного штаба при Кабмине.

Граждане должны строго придерживаться мер самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости, свести до минимума контакты с другими людьми, не посещать места массового скопления людей, строго соблюдать требования превентивных мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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