Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме (версия 2)

Общество 25 марта 2020 13:44 (UTC+04:00)
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме (версия 2)

Первая версия в 12:02

БАКУ/Trend/ - Обращения всех иностранцев, у которых истек срок пребывания в Азербайджане, считаются принятыми до 30 апреля.

Об этом сказал глава пресс-службы Государственной миграционной службы (ГМС) Эльнур Калантарли, сообщает в среду Trend.

По его словам, для этого нет необходимости приходить в отделы приема ГМС: "Иностранцы, находящиеся в стране, могут в электронном порядке или посредством онлайн-системы оплатить государственную пошлину, и получить соответствующие разрешения. В скором времени на сайте ГМС будут размещены коды, посредством которых через терминалы можно будет осуществить платеж".

До 30 апреля обращения иностранцев, срок пребывания в стране которых истек, считаются принятыми Государственной миграционной службой.

Напомним, что государственную пошлину можно оплачивать через систему ASAN ödəniş и терминалы Expresspay, а также на е-портале.

Необходимости в том, чтобы физически забрать решения о продлении срока временного пребывания, нет. Лицам рекомендуется не подходить в связи с этим к отделам по приему ГМС.

Для подробной информации можно связаться с непрерывно работающим call-центром 919.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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