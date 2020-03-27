Глава ИВ Хачмазского района в ходе видеоконференции дал поручения по борьбе с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, в ходе видеоконференции дал соответствующие поручения относительно борьбы с коронавирусом COVİD-19.

Как сообщили в пятницу Trend в ИВ района, с целью повышения эффективности мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса COVİD-19, глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев провел онлайн-совещание с представителями административно-территориальных округов.

В ходе совещания даны поручения в связи с осуществлением действенных мер по доведения до местного населения инструкций и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров, связанные с серьезным соблюдением требования особого режима карантина, проведением просветительских работ среди населения представителями административно-территориальных округов и муниципалитетами.

Наряду с этим даны соответствующие поручения по контролю за каждой семьей, в частности семей, где есть лица старше 65 лет, усилению контроля в местах плотного скопления людей, парках, центрах сел, объектах общественного питания, сведению к минимуму возможностей контакта между людьми, а также по разъяснению населению соблюдения режима самоизоляции. Также было поручено убрать скамьи в парках, ограничить вход, и если возникнет какой-либо негативный случай, оперативно сообщить об этом в особый штаб, созданный в районе.

В текущей ситуации, в соответствии с поручением Президента Азербайджана постоянно быть с гражданами глава, ИВ Хачмазского района поручил всем продемонстрировать ответственность и безупречную деятельность в направлении соблюдения требований установленных правил.

(Текст: Турал Гараджаев)