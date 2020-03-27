В конце недели пойдет дождь

Общество 27 марта 2020 15:39 (UTC+04:00)
В конце недели пойдет дождь

БАКУ/ Trend - Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий в стране.

Ожидается, что после нескольких дней мягкой и теплой погоды, погодные условия изменятся, будут нестабильными, в южных регионах 29 марта и в большинстве регионов с 30 по 31 марта изредка будет идти дождь, сообщили Trend в департаменте.

В некоторых местах он может быть интенсивным, в горных районах есть вероятность выпадения снега и увеличение воды в реках.

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