В конце недели пойдет дождь

БАКУ/ Trend - Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий в стране.



Ожидается, что после нескольких дней мягкой и теплой погоды, погодные условия изменятся, будут нестабильными, в южных регионах 29 марта и в большинстве регионов с 30 по 31 марта изредка будет идти дождь, сообщили Trend в департаменте.



В некоторых местах он может быть интенсивным, в горных районах есть вероятность выпадения снега и увеличение воды в реках.