Оштрафованы владельцы 25 объектов общественного питания, нарушившие режим карантина

Общество 27 марта 2020 19:05 (UTC+04:00)
Оштрафованы владельцы 25 объектов общественного питания, нарушившие режим карантина

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются применения необходимых мер социальной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Как известно, в рамках этих мероприятий был установлен режим работы общественных предприятий до 15:00, приостановлена деятельность крупных торговых центров, а проведение массовых мероприятий и собраний были отложены. Однако в некоторых городах и районах республики, в том числе в столице Баку, владельцы отдельных предприятий общественного питания пытаются продолжить свою деятельность и после 15:00, что является нарушением для соответствующих объектов режима работы, сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В настоящее время проводятся работы по выявлению этих объектов и их владельцев, в отношении которых принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства. Так, за период с 26 по 27 марта было выявлено 25 объектов общественного питания по стране, нарушивших противоэпидемический режим, в том числе 10 из них в городе Баку. Владелец каждого из объектов был оштрафован в административном порядке.

В то же время 15 человек были идентифицированы и доставлены в территориальные органы полиции за распространение дезинформации приложением мгновенных сообщений Whatsapp. После соответствующих расследований было вынесено 7 предупреждений, 5 штрафов, а в отношении 3 человек вынесено решение об административном аресте.

В рамках исполнения норм по ограничению въезда транспортных средств, их владельцев и пассажиров из районов в города Баку, Сумгайыт и Абшеронский район из специальных постов полиции было возвращено 1590 автомобилей, 742 из которых пытались выехать из Баку в районы, а 848 - из районов в столицу.

В отношении 1 человека возбуждено уголовное дело за нарушение правил режима, а в отношении 46 человек наложен административный штраф.

Отметим, что все осуществляемые меры служат обеспечению безопасности населения и охране их здоровья. Поэтому мы просим наших граждан еще раз строго соблюдать и применять меры социальной изоляции, относиться с пониманием ко всем рекомендациям, предложениям и решениям.

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