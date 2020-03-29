Полиция провела рейды в аптеках Гянджи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Полиция провела рейды в аптеках Гянджи, сообщили в воскресенье Trend в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже.

Сотрудники Кяпязского РУП Главного управления полиции Гянджи провели проверки в аптеках, находящихся на служебной территории РУП, в связи с пресечением искусственного завышения цен, а также с целью обеспечения потребности населения в медицинских масках и медицинском спирте.

Сотрудники полиции поинтересовались ценами в аптеках, а также провели профилактические беседы с фармацевтами.

Владельцам объектов были подробно разъяснены требования законодательства, и вновь было доведено до их сведения, что в случае искусственного завышения цен и в других негативных случаях будут приняты предусмотренные законом меры.

Помимо этого, сотрудники РУП провели просветительские беседы с людьми, которые массово собирались в парках и других местах отдыха.

(Текст: Турал Гараджаев)