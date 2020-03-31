Народный артист: Те, кто нарушает особый режим изоляции, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных

БАКУ /Trend/ - Сегодня мир сталкивается с большой катастрофой. В этом смысле на долю нашей страна также выпали тяжелые испытания, сообщил во вторник Trend народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, отметив, что государство своевременно предприняло превентивные меры:

"Наше государство всегда находится рядом с народом, с гражданином и в такой период очень важна национальная солидарность и единство. Как вам известно, по инициативе Президента Ильхама Алиева создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. За короткое время были сделаны серьезные пожертвования, наш народ в очередной раз продемонстрировал единство. Как художник, я также присоединился к инициативе господина Президента и перевел свою месячную зарплату в этот фонд. В то же время стоит отметить, что важна не сумма пожертвований, а солидарность народа" – сказал Ибрагимов.

Народный артист отметил, что азербайджанский народ является борцом и всегда проявлял свое единство в такие трудные времена: «Я думаю, что и на этот раз мы с честью выйдем из испытаний. Безусловно, паниковать не стоит, мы просто должны подходить к проблеме более серьезно. Каждый гражданин должен соблюдать правила социальной изоляции, не выходить из дома по мере необходимости».

К сожалению, отметил художник, до сих пор некоторые люди не замечают серьезности вопроса, грубо нарушая особый режим изоляции. Нарушители данного режима рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных, отметил он.

«Следуя установленным правилам, мы выйдем из этого испытания с наименьшими потерями. Я понимаю, что погода хорошая, все хотят гулять, отдыхать. Но сегодня лучше оставайтесь дома, будьте здоровы и не забывайте, что мы вместе сильны!", - подытожил Мансум Ибрагимов.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Эльдар Джанашвили)