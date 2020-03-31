БАКУ /Trend/ - Министерство образования выступило с новой виртуальной инициативой.

Как сообщили Trend в министерстве, проект "Виртуальная школа" реализуется в рамках сотрудничества между министерством образования и корпорацией Microsoft.

Каждый ученик, зарегистрировавшись на портале "Виртуальная школа", будет определен в класс, соответствующий его возрасту, где будет выполнять домашние задания, подготовленные учителями в соответствии с темами, преподаваемыми на еженедельных телеуроках.

(автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)