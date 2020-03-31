Агентство пищевой безопасности продолжают мониторинг продажи продуктов питания (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с особым карантинным режимом, применяемым в рамках мер борьбы с коронавирусом в стране, сотрудники азербайджанского Агентства пищевой безопасности продолжают мониторинг продажи продуктов питания сообщили Trend в агентстве.

По данным источника, сотрудники агентства проводят мониторинг соблюдения субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере торговли продуктами питания в период особого карантинного режима в пунктах продажи. В то же время в рамках этих мероприятий проводится широкая работа по просвещению сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере питания.

Сотрудники агентства регулярно проводят просветительские мероприятия среди предпринимателей. Предпринимателям даются рекомендации по правилам хранения продуктов питания используемых без термической обработки и очистки в специальных местах, а также о предоставлении этих продуктов покупателям сотрудниками в специальной одежде. Владельцы торговых предприятий, занимающихся продажей продовольственных товаров в частности хлебом и другими мучными изделиями, а также кондитерских изделий, проинформированы в связи с соблюдением правил перевозки и хранения пищевых продуктов, в частности о запрете продажу товаров покупателям неспособным их перевозить в соответствии с правилами.

Отметим, что Агентством подготовлено и официально представлено несколько методических директив в этой области соответствующим субъектам предпринимательства. В рамках мероприятий по просвещению на днях во всех регионах страны, а также в пунктах продажи продуктов питания функционирующих в Баку будут установлены печатные материалы агитационного характера, подготовленные сотрудниками агентства.

Агентство еще раз призывает граждан соблюдать специальный режим, связанный с короновирусом, действующий на объектах реализации пищевых продуктов, а также правила предусмотренные методическими указаниями по защите от коронавируса.