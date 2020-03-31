Внесены изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой ж/д

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в график движения поездов, осуществляющих движение по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги.

Как сообщаетTrend, изменения внесены в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

С этой целью количество поездов, движущихся по линии Абшеронской кольцевой железной дороги, было сокращено. Поезда будут обслуживать сотрудников предприятий, которые нуждаются в продолжении своей деятельности в дни карантина. Новый график будет действовать с первого апреля до окончания карантина.

Расписания движения поездов можно получить по ссылке: https://ady.az/az/news/read/1733/43

(Автор:Джейхун Алекперов)