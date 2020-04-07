МИД Мексики призывает воздержаться от не срочных поездок в период пасхальной недели

Правительство Мексики вновь призывает всех мексиканцев к избежанию международных поездок из и по направлению к Мексике, осуществляющихся по неважным причинам, таким как отдых или туризм, в особенности в период пасхальной недели. Это соответствует мероприятиям по сокрашению распространения вируса SARS-CoV-2 в мире и в нашей стране. К тому же, сокрашение частоты полетов и воздушных маршрутов привело к огромным трудностям в логистике международных полетов.

Министерство Иностранных Дел Мексики призывает соотечественников, проживающих на постоянной основе заграницей, оставаться дома и избегать международных поездок. В этой связи, вновь делается решительное заявление мексиканской общине в США об отложении визитов в нашу страну, традиционных для периода пасхальной недели. Меры предосторожности, предпринятые в обеих странах сократили воздушное сообщение и ограничили неважные поездки через сухопутную границу.

Правительство Мексики, посредством Министерства Иностранных Дел, вновь подтверждает свое обязательство по оказанию всей возможной консульской помощи и защиты для мексиканцев заграницей. Несмотря на это, заявляется, что принимая во внимание сложность возвращения мексиканских граждан в свою страну в сложившийся ситуации, важно избегать незначительных поездок заграницу.