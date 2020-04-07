В Азербайджане завершилось исполнение распоряжения главы государства о помиловании заключенных

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершилось исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщил во вторник Trend член Общественного комитета по контролю за исправительными учреждениями министерства юстиции Алмамед Нуриев, все 176 заключенных, освобожденных от неотбытой части наказания, были выпущены на свободу.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, с учетом состояние здоровья осужденных, их поведения в период отбывания наказания, и принципов гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 человек.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)