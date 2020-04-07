Помилованный осужденный: Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость

БАКУ /Trend/ - " Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость".

Об этом Trend сказал обвиняемый в мошенничестве и заключенный под стражу Мовлуд Багдасар оглу Акбаров.

«С заключенными обращаются очень хорошо. У нас не было никаких жалоб в течение года. Я был проверен на наличие коронавируса и все оказалось в порядке»,- отметил он.

Преподаватель химии Мевлуд Акбаров поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помилование.

«Я благодарю Президента за то, что он вернул нас к нашей свободе»,-.сказал он

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.