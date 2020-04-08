Рахиб Мамедов: Объединившись, мы сможем пресечь распространение коронавируса (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Для пресечения вируса важно, чтобы каждый оставался дома, сказал в среду Trend серебряный призер Игр исламской солидарности Рахиб Мамедов.
По его словам, в Азербайджане продолжается распространение коронавирусной инфекции: «Коронавирус распространился по всему миру, и все борются с ним. Объединившись, мы сможем пресечь его распространение. Власти Азербайджана делают все возможное для этого. Мы тоже, как граждане, должны сделать все от нас зависящее, не выходить из дома без крайней надобности. Ничего важнее здоровья нет, поэтому оставайтесь дома, чтобы быть здоровыми».
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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