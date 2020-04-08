LafargeHolcim внедряет план действий в ответ на пандемию коронавируса

БАКУ/Trend - С самого начала пандемии коронавируса LafargeHolcim принял все необходимые меры для защиты здоровья своих сотрудников, клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон. Компания внимательно следит, за постоянно меняющейся ситуацией на всех рынках и действиями правительств в каждом регионе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы компании.

Хотя строительная индустрия демонстрирует большую устойчивость в сравнении с другими секторами экономики, в настоящее время компания LafargeHolcim столкнулась с перебоями в работе в разных странах. В Китае началось восстановление строительного сектора, работают все наши заводы за пределами провинции Хубэй. Прогнозируется восстановление рыночного спроса в апреле 2020 г., который обеспечит 70% от объемов прошлого года. В большинстве других ключевых рынках активность в сфере строительства приостановлена, в результате чего ожидается существенное снижение объемов в апреле и мае. Хотя спрос в первом квартале был в целом устойчивым, бизнес LafargeHolcim может подвергнуться существенному негативному воздействию во втором квартале.

В настоящее время масштабы пандемии коронавируса и ее последствия для бизнеса являются неопределенными и сильно варьируются в зависимости от страны. В целях смягчения финансовых последствий этой ситуации компания разработала план «ЗДОРОВЬЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ и ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ», который уже начал осуществляться во всех странах. Цели плана:

Сокращение капитальных затрат минимум на 400 млн швейцарских франков в сравнении с показателями 2019 году

Сокращение фиксированных затрат минимум на 300 млн швейцарских франков в 2020 году

Снижение цен на энергоносители и полный пересмотр всех услуг третьих лиц

Сокращение чистого оборотного капитала до минимума, соразмерного уровню операций

По состоянию на 26 марта 2020 года, основываясь на показатели значительно укрепившегося баланса, глобально LafargeHolcim обладает высокой ликвидностью в размере 8 млрд швейцарских франков.

Из-за воздействия пандемии коронавируса предыдущий план на 2020 год более не действителен. До тех пор пока идет реализация плана «ЗДОРОВЬЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ и ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ», стремительное и непредсказуемое развитие пандемии в настоящее время не позволяет в полной мере оценить ее воздействие на мировые показатели LafargeHolcim в 2020 году. Главный офис в Швейцарии предоставит более полную информацию о результатах деятельности компании за первый квартал 2020 года 30 апреля текущего года, говориться в пресс-релизе LafrgeHolcim.

LafargeHolcim представлен в Азербайджане компанией Holcim Azerbaijan. В соответствии с поставленными целями Holcim Azerbaijan также пересматривает свой план действий.