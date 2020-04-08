LafargeHolcim внедряет план действий в ответ на пандемию коронавируса
БАКУ/Trend - С самого начала пандемии коронавируса LafargeHolcim принял все необходимые меры для защиты здоровья своих сотрудников, клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон. Компания внимательно следит, за постоянно меняющейся ситуацией на всех рынках и действиями правительств в каждом регионе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы компании.
Хотя строительная индустрия демонстрирует большую устойчивость в сравнении с другими секторами экономики, в настоящее время компания LafargeHolcim столкнулась с перебоями в работе в разных странах. В Китае началось восстановление строительного сектора, работают все наши заводы за пределами провинции Хубэй. Прогнозируется восстановление рыночного спроса в апреле 2020 г., который обеспечит 70% от объемов прошлого года. В большинстве других ключевых рынках активность в сфере строительства приостановлена, в результате чего ожидается существенное снижение объемов в апреле и мае. Хотя спрос в первом квартале был в целом устойчивым, бизнес LafargeHolcim может подвергнуться существенному негативному воздействию во втором квартале.
В настоящее время масштабы пандемии коронавируса и ее последствия для бизнеса являются неопределенными и сильно варьируются в зависимости от страны. В целях смягчения финансовых последствий этой ситуации компания разработала план «ЗДОРОВЬЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ и ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ», который уже начал осуществляться во всех странах. Цели плана:
- Сокращение капитальных затрат минимум на 400 млн швейцарских франков в сравнении с показателями 2019 году
- Сокращение фиксированных затрат минимум на 300 млн швейцарских франков в 2020 году
- Снижение цен на энергоносители и полный пересмотр всех услуг третьих лиц
- Сокращение чистого оборотного капитала до минимума, соразмерного уровню операций
По состоянию на 26 марта 2020 года, основываясь на показатели значительно укрепившегося баланса, глобально LafargeHolcim обладает высокой ликвидностью в размере 8 млрд швейцарских франков.
Из-за воздействия пандемии коронавируса предыдущий план на 2020 год более не действителен. До тех пор пока идет реализация плана «ЗДОРОВЬЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ и ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ», стремительное и непредсказуемое развитие пандемии в настоящее время не позволяет в полной мере оценить ее воздействие на мировые показатели LafargeHolcim в 2020 году. Главный офис в Швейцарии предоставит более полную информацию о результатах деятельности компании за первый квартал 2020 года 30 апреля текущего года, говориться в пресс-релизе LafrgeHolcim.
LafargeHolcim представлен в Азербайджане компанией Holcim Azerbaijan. В соответствии с поставленными целями Holcim Azerbaijan также пересматривает свой план действий.