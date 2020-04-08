БАКУ/Trend/ - В Баку и ряде регионов будут размещены больницы модульного типа .

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал член штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что уже начались технические работы и подбор кадровых ресурсов: "Сегодня в выделенных медицинских учреждениях существуют палаты реанимации и другие палаты, есть ресурсы. Тем не менее могут возможны такие сценарии, к которым мы должны быть готовы уже сейчас. Именно в связи с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, начался процесс строительства больниц модульного типа".

Байрамлы также отметил, что больницы модульного типа будут установлены близ других больниц. Цель такого размещения заключается в эффективном использовании медицинского персонала и кадровых ресурсов.

"Мы делаем все возможное, чтобы эти учреждения не пришлось использовать, но и граждане должны соблюдать правила" - подытожил председатель TƏBİB.