Пенсии переведены еще по четырем районам Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня пенсии сели на счета жителей еще четырех районов Баку – Хазарского, Пираллахинского, Сабунчигского и Сураханского, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на завотделом по коммуникациям и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиля Талыбова.

По его словам, пенсии переведены на счета 82 734 пенсионеров.

Талыбов отметил, что за последние три дня пенсионные выплаты за апрель осуществлены по всем районам Баку, а также в Сумгайыте и Абшеронском районе.

Завотделом добавил, что 15 апреля выплата будет произведена по другим городам и районам республики, а также госслужащим, военным и лицам специального звания. 20-21 апреля будут выплачены пособия, стипендии и компенсации, а 28-го – адресная государственная социальная помощь».

Талыбов добавил, что пенсии могут получить близкие, члены семей пенсионеров в любых банкоматах, а также в платежных терминалах «Азерпочт» без удержания комиссионных.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)