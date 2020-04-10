Комитет Милли Меджлиса Азербайджана призывает присоединиться к акции по сдаче крови

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана призывает присоединиться к акции по сдаче крови под лозунгом Yaşatmaq yaşamaq qədər gözəldir.

Об этом сообщили в пятницу Trend в парламенте.

Согласно сообщению, по инициативе вице-спикера Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета молодежи и спорта Адиля Алиева вышеназванный комитет призывает всех присоединиться к акции по сдаче крови с соблюдением правил безопасности и гигиены.

"Одним из побочных явлений, вызванных пандемией коронавируса, является снижение числа добровольных доноров. С сожалением сообщаем, что в настоящее время растет потребность по всем группам крови. Быть в эти дни с государством и оказывать помощь - долг каждого из нас.

Как продолжение мер, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым, которые в настоящее время принимает наше государство и народ, просим каждого, кто чувствует себя здоровым, здоровье которого позволяет сдать кровь, обратиться в Национальный центр гематологии и трансфузиологии - Банк крови по адресу Насиминский район, улица Мирали Гашгая 87, и сдать там кровь.

Сданная кровь безвозмездно будет передана гражданам, страдающим от наследственных болезней крови и талассемии. К слову, для обеспечения безопасных условий при сдаче крови донорами на входе в Банк крови установлена термальная камера для проверки температуры тела. Доноры будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, и смогут сдать кровь в условиях минимального контактирования. Если потребуется, донорам выдадут справку о сдаче крови", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)