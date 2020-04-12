"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Слова невидимых героев борьбы с коронавирусом, то есть слова, которые наши врачи слышат каждый день: «Я не могу дышать, помогите мне».
Те кто задаются вопросом: " А разве существует болезнь? Пустые разговоры...", могут убедиться в обратном, посмотрев репортаж , подготовленный Азербайджанским телевидением (AzTV) в одной из больниц Баку в программе" Новости".
Зрители могуть стать свидетелями того, с какими страданиями сталкиваются врачи, как больные борются за свою жизнь.
Trend представляет вам упомянутый репортаж:
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"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом
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