В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю
БАКУ /Trend/ - В связи с началом нереста с 1 мая по 1 сентября объявляется мораторий на рыбную ловлю.
Об этом в понедельник сказал журналистам начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает в понедельник Trend.
Глава Службы отметил, что охрана рыбных запасов, существующих в естественных бассейнах, является одним из самых актуальных вопросов дня.
Он призвал всех физических и юридических лиц, занимающихся рыбной ловлей, не ловить рыбу в запрещенное время и запрещенными средствами, и соблюдать правила.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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