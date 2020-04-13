На оплату обучения студентов в Азербайджане государством будет выделено 40 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - На оплату расходов по обучению студентов, относящихся к социально уязвимым группам населения, Кабинетом министров Азербайджана из государственного бюджета будет выделено 40 миллионов манатов, сообщил Trend советник министра образования Эльнур Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время число студентов этой категории превышает 20 тысяч человек. Большинство из них учатся в высших учебных заведениях.

Мамедов сказал, что в результате значительного увеличения мест платного обучения в системе высшего образования в прошлом году, государство теперь будет оплачивать обучение каждого из двух студентов.

Отметим, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, принятым сегодня, расходы на оплату обучения за учебный семестр (полугодие) студентов, получающих очное образование (за исключением второго и более высшего и среднего специального образования) на платной основе, относящихся к следующим уязвимым группам населения, будет производится за счет средств государственного бюджета:

- получающие адресною государственною социальною помощь;

- оба родителя (или единственный родитель) либо законные представители которых, относятся к одной из следующих категорий:

- Лица с инвалидностью I и II степени;

- Зарегистрированные как безработные;

- Пенсионеры по возрасту;

- Получающие социальные пособия по возрасту.