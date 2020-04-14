В Азербайджане обнародованы правила оплаты обучения студентов

БАКУ/Trend/ - Студенты, являющиеся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения должны представить соответствующую информацию о своем статусе своему учебному заведению, поскольку вузы не располагают исчерпывающей информацией об этом.

Об этом сказал замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, после получения этой информации от студентов ответственные лица учебных заведений занесут ее в электронную подсистему: «Далее система будет осуществлять оплату за обучение студентов учебным заведениям. В связи с этим студентам будут отправляться SMS-сообщения».

Замминистра отметил, что данные выплаты будут осуществляться по семестрам: «50% в электронном порядке будет выплачено за весенний семестр 2019-2020 учебного года, остальные 50% - за осенний семестр 2020-2021 учебного года».

Он напомнил, что годовая оплата обучения этих студентов будет осуществляться государством: «Это также касается студентов этой категории, обучающихся в колледжах и в учебных заведениях профобразования».

Исаев напомнил, что в вузах годовая плата за учебу составляет примерно 2 290 манатов, в колледжах - примерно 600 манатов, в учебных заведениях профобразования - 500 манатов.

Замминистра отметил, что это решение охватывает порядка 22 тысяч студентов: «Речь идет не только о студентах, обучающихся по уровню высшего образования, но и о тех, кто учится на уровнях среднего специального и профессионального образования. В Азербайджане обучаются 252 тысячи студентов, более 50% из которых на платной основе. Студенты, обучение которых оплачивает государство, должны учиться очно. Это решение не будет касаться студентов, повторно получающих высшее и среднее специальное образование.

Замминистра подчеркнул, что для этого из государственного бюджета будет выделено 40 миллионов манатов.

Исаев добавил, что до принятия этого решения в Азербайджане государство оплачивало учебу 17 тысяч студентов, 74% из которых вынужденные переселенцы, остальные - это студенты, являющиеся членами семей-шехидов, лишенные родительской опеки, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, а также лица с ограниченными возможностями здоровья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)