Минобразования Азербайджана о форме оценивания в конце учебного года

БАКУ /Trend/ - Мы представили учебным заведениям платформу Microsoft Teams для организации обучения. Учителя, профессора могут оценивать знания учеников и студентов посредством этой платформы, однако, это не носит обязательный характер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Идрис Исаев отвечая на вопрос о форме оценивания знаний учеников и студентов в конце учебного года.

Замминистра напомнил, что с 10 марта временно приостановлено обучение во всех учебных заведениях страны, и сообщил, что после возобновления процесса будет проведена определенная оценка знаний учащихся, на основании чего министерство вынесет соответствующее решение.

"Анализируя ситуацию и принимая решения мы думаем обо всех всех учениках. Мы понимаем, что в отдаленных горных селах нет доступа к интернету или же малообеспеченные семьи не могут себе его позволить. Поэтому было принято решение о трансляции телеуроков на канале Mədəniyyət ("Культура") ", - сказал Исаев.

Он сообщил, что министерство в то же время рекомендовало учебным заведениями проводить уроки в режиме онлайн, однако невозможно таким образом охватить программу обучения на100 процентов .

"Но проведенные анализы показывают, что интерес к таким урокам высок. Ученики смотрят телеуроки, используют онлайн-уроки. Считаем, что в вопросе оценивание следует использовать индивидуальный подход. Невозможно прогнозировать продолжительность пандемии, но естественно она закончится рано или поздно, режим карантина будет отменен, а учащиеся будут проходить уроки в учебных заведениях. В таком случае, для установления уровня знаний, которые получили ученики посредством теле и онлайн уроков, учителя проведут оценивание. Далее будет принято соответствующее решение. Мы пристально следим за процессом, и после проведения соответствующих тренингов министерство образования вынесет решение в связи с данным вопросом", - сказал Идрис Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)