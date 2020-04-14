Эхсан Захидов: Недопустимо использование изображения государственного флага не по назначению

БАКУ/Trend/ - Недопустимо использование изображения государственного флага не по назначению, в том числе в транспортных средствах, сказал глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, сообщает во вторник Trend.

Комментируя видео, распространенное в соцсети жителем Баку Расимом Аскеровым, он отметил: "Человек, уважающий флаг, не будет обтягивать им свой пикап".

"Государственный флаг нельзя использовать, как попало и где попало. Это символ суверенитета Азербайджана. Каждый гражданин, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Азербайджане, должны с уважением относиться к государственному флагу страны. Правила использования государственного флага регулируются законом «О государственном флаге Азербайджана», где конкретно указано, где можно поднимать и устанавливать государственный флаг. А использовать его как жалюзи или в других целях, недопустимо. Поэтому требование сотрудника полиции, который уважительно отнесся к государственному флагу в отличие от этого водителя, абсолютно правильное, должно быть незамедлительно и безоговорочно исполнено», - отметил Захидов.

Напомним, что житель Баку Расим Аскеров выставил в соцсеть видео, в котором продемонстрировал как он обтянул свой автомобиль Mitsubishi Pikap государственным флагом Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)