Фуад Мурадов: В связи с коронавирусом к нам обратились свыше 5 тысяч граждан Азербайджана из 47 стран

БАКУ/Trend/ - В связи с коронавирусом в Государственный комитет по работе с диаспорой обратились свыше 5 100 граждан Азербайджана из 47 стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета Фуад Мурадов.