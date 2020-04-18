Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию «Вместе мы сила» (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию «Вместе мы сила», сообщает в субботу Trend.

На основании обращений, поступающих в call-center «150» Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда, продовольственные наборы подготавливаются и отправляются по соответствующим адресам.

Социальная акция нацелена на поддержку мер, осуществляемых государством в период действия особого карантинного режима, связанного с пандемией коронавируса (COVID-19).

Большинство зарегистрированных до сих пор обращений поступило из регионов Азербайджана. После их рассмотрения группы волонтеров навещают малообеспеченные семьи, передают продовольственные наборы, оказывают соответствующие социальные услуги.

Для более широкого охвата акции в ближайшее время будет запущен портал www.bizbirlikdegucluyuk.az